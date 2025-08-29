Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concierto de Pop-Rock-Symphony Fusión en Bueu se traslada al Centro Social do Mar

Un concierto de Pop-Rock-Symphony Fusión, que el sábado estará en Bueu. / Dibay

Bueu

El concierto del conjunto Pop-Rock-Symphony Fusión previsto para mañana en Bueu se traslada al interior del Centro Social do Mar debido a las previsiones meteorológicas. La actuación forma parte de los actos del Concello de Bueu como complemento a la regata de traineras de la Liga Eusko Label de la ACT, que mañana sábado se disputa en la localidad. Inicialmente se iba a celebrar en la explanada exterior del Centro Social do Mar, al aire libre. No obstante, la previsión de lluvias ha obligado a su traslado al interior. La hora del concierto se mantiene a las 21.00 horas.

Pop-Rock-Symphony Fusión se trata de un proyecto musical de Marín que une a una banda de música y a un grupo de rock que consigue ofrecer una propuesta original para todos los públicos, en la que destacan las voces de Lucía Lugrís, Merchy Treviño e Candela Argibay. A lo largo de la actuación Pop-Rock-Symphony Fusión consigue crear un ambiente musical de otras épocas, pero sin perder el hilo de la actualidad

