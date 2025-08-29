Chapela insta al Concello de Bueu a que limpie el camino del pazo de Ouril

El edil no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, presentará al pleno de la corporación del próximo 15 de septiembre una moción que tiene que ver con la ola de incendios que asolaron Galicia. Insta al Concello a limpiar y mantener en buen estado el camino público que va desde el pazo de Ouril hasta la parte superior del aparcamiento de autocaravanas, durante todo el año, debido a su proximidad a las viviendas. Por otro lado, insta al Concello a notificar a los propietarios para que mantengan limpias las fincas próximas a las viviendas, así como instar a la Xunta a incrementar los recursos para que los concellos puedan ejercer las labores de la Ley de Montes. Censura que el Concello desatienda los caminos que son de titularidad pública y se pregunta con qué autoridad podrá sancionar a los vecinos.