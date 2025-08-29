Caos de tráfico en la plaza de Cangas por las barracas y el cierre de calles

La instalación de barracas y atracciones de las Festas do Cristo y el cierre de espacios al tránsito rodado, como Eduardo Vincenti, está causando «confusión y desorden» en torno a la plaza de abastos de Cangas. Tanto el miércoles como ayer por la tarde muchos conductores tuvieron que retroceder en dirección contraria por el tramo paralelo a Eugenio Sequeiros al no encontrar salida hacia la avenida de Castelao y Montero Ríos, y ayer se habilitó un paso junto a la churrería, aunque la Policía Local tuvo que personarse para despejarlo de coches aparcados que lo impedía o dificultaba. Comerciantes y repartidores de mercancías también se quejan de la ocupación de plazas de carga y descarga en el centro urbano por particulares ajenos a la actividad y piden que se tomen medidas para que puedan desarrollar su trabajo con normalidad.

Hay señales de prohibido, pero no se respetan. / Santos Álvarez

La intención del Concello es permitir el acceso rodado por la fachada principal del mercado solo a vehículos de las pescaderas, carniceros y fruteras, así como a los residentes y comerciantes del Casco Vello con acceso por la calle Eduardo Vincenti, recientemente empedrada y peatonalizada. Sin embargo, las vallas y señales que restringen el paso no son respetadas por muchos conductores que no cumplen esas condiciones, lo que provoca el embotellamiento de coches y quejas de los afectados.

«No se puede regular el tránsito solamente confiando en la buena voluntad de la gente», protestaban ayer varias vendedoras del mercado, que auguran un «empeoramiento de la situación» este fin de semana y exigen al Concello «más previsión y organización».