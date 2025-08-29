Banda do Río vuelve a cerrarse por fecales y Juncal no descarta el sabotaje

El Concello de Bueu ha tenido que volver a ondear la bandera roja en la playa urbana de Banda do Río por un nuevo foco de contaminación de fecales, según los resultados de la última analítica del Sergas para el control del baño en los arenales. El análisis confirma que se superan las unidades de la bacteria de Escherichia coli (E.coli) permitidas, cuyo límite está en 800 y arrojó parámetros de 950 NMP/100 ml (Número Más Probable de unidades por cada 100 mililitros) y de enterococos intestinales (53 NMP/100 ml).

El pasado día 15 ya se tuvo que cerrar la playa al baño por un primer foco de contaminación con parámetros de 2005 NMP/100 ml de enterococos intestinales y 2005 de E.coli. El arenal estuvo con bandera roja, incluso con un precinto de prohibido el baño, durante cinco días, hasta que una nueva analítica del Sergas confirmó la bajada de fecales. Pero la buena noticia duró sólo una semana y la playa permanece cerrada al baño hasta nuevo aviso, algo que ha dejado al alcalde, Félix Juncal (BNG) «coa mosca trala orella» y no descarta ninguna hipótesis como la que se barajó del sabotaje en el saneamiento. Se salva que estos días la predicción de lluvia vacía playas.

El Concello de Bueu confirmaba ayer que el miércoles se recibió este nuevo escrito de Sanidade en el que se comunica la nueva contaminación microbiológica y por eso el alcalde requirió a la concesionaria del saneamiento FCC Aqualia «para que leve a cabo a verificación de todos os colectores de augas residuais e pluviais, así como a busca de posibles verquidos nas canles naturais e calquera outra anomalía que se detecte nos servizos da auga». Ya en el anterior episodio había solicitado a Aqualia a la revisión de los colectores del saneamiento en todo el tramo del río Bispo, ya que había constancia de vertidos en esa zona a lo largo de varios meses.

Tapa de alcantarillado en la zona del río Bispo sellada para evitar manipulaciones. / Fdv

Desde el Concello también señalan que se hará una comprobación con personal municipal desde el inicio hasta el final del río Bispo y no descarta contratar a una empresa especializada: «Actuaremos con contundencia posto que non se descarta ningunha hipótese, incluso unha sabotaxe», tal y como señala junto a la edil de playas, Silvia Carballo. Añade que después del primer episodio de contaminación «a concesionaria emitiu un informe no que explicou que se levarían a cabo actuacións correctivas e preventivas, como a monitorización da rede de saneamento mediante cámara especializada co fin de detectar posibles obstrucións e elementos alleos, e a colocación de sistema de peche nas tapas das arquetas para impedir as manipulacións non autorizadas, dado que existen sospeitas de manipulacións nas mesmas». Aqualia confirma que las tapas ya están selladas.