Anguieiro en la memoria

Marca la tradición y la justicia recordar a los denominados mártires de Anguieiro, que fueron asesinados por falangistas el 28 de agosto de 1936, al principio del alzamiento militar, del golpe de Estado que encabezó Francisco Franco. Como manifestó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) en la intervención que cerró el acto celebrado en el mismo lugar donde fueron fusilados, «haberá que vir cen veces a recordar a eses xóvenes a quen non lles deixaron soñar, porque era algo que non lle estaba permitido a clase traballadora».

La alcaldesa de Cangas, en el homenaje. | S. Álvarez

El acto de homenaje a los 11 Mártires de Anguieiro estuvo sembrado de poseía, de música, de memoria, esa memoria histórica que unos se afanan en recuperar y otros en tapar. Es la memoria colectiva de un pueblo la que se quiere desenterrar, la que se antoja necesaria para hacer justicia, esa que no quieren hacer los de VOX, como señalaron los miembros de las distintas asociaciones de recuperación de la memoria histórica que acudieron al homenaje de ayer. Hubo poesía, versos del eterno poeta de Cangas, Bernardino Graña, «como ei de vivir mañá sin a luz túa», cantó Doris Santos. Hubo nostalgia en este agosto que sucumbe y también mención a los incendios forestales. Margarita Teijeiro, coautora del documental Lola, que pertenece al coletivo O Faiado da Memoria, puso en alerta a las decenas de personas que se amontonaban a empujones en el arcén de la carretera de A Madalena, donde dieron muerte a los Mártires de Anguieiro. Lo hizo ante el peligro que representan determinados partidos políticos, que se empeñan en recuperar el franquismo. Y para homenajear a los asesinados hay que decir sus nombres: Eugenio Bastos Fernández, mecánico de profesión y miembro de Juventudes Unificadas (24 años), Antonio Blanco Rodal (26), marinero, Guillermo Fernández Fernández (27) albañil y miembros del Partido Socialista; Antonio Ferreiro Núñez (32) cantoneiror y miembro del Partido Socialista; Estanislao Ferrreiro Núñez (24) cantoneiro, Daniel González Graña (24) marinero y miembro de la CNT, Alejandro Martínez Pazó (19) canteiro y miembro del Partido Socialista, José Norés Rodríguez (16), albañil; Normandino Núñez Martínez (46) marinero y miembro de la CNT, y Secundino Ruibal Vilar (38) cantoneiro.

Al finalizar el acto se pasó al auditorio municipal Xosé Pazos Varela, donde se proyectó la película «LoLa», una canguesa víctima del franquismo.