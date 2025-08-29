Afamo descubre los sonidos de las Salinas de Ulló en Vilaboa
REDACCIÓN
Vilaboa
La «Ruta sonora das Salinas do Ulló» congregó ayer a decenas de personas para redescubrir este enclave emblemático del municipio de Vilaboa. Estuvo organizada por la Asociación de Apoyo a Familias con Alzhéimer, Afamo, dentro de su proyecto en el GALP Ría de Vigo-A Guarda «Os oficios e as labouras do noso mar», financiado por la Consellería do Mar. De la mano de Xavier Blanco, de la Fundación Legar y vinculado a Afamo, descubrieron los sonidos de la naturalezacon conchas de crustáceos como de instrumentos musicales y otros del día a día utilizados como tales, como las paneras de las cantareiras en el campo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña
- Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos
- Vegalsa presenta el proyecto de ejecución de Eroski Center en Cangas con 1.543 m2 de exposición
- Cangas, cuna de estrenos gallegos
- Samertolaméu convoca a miles de personas en la fiesta grande de Meira
- El Puerto de Vigo entregará acondicionado el campo de fútbol de A Tella en Domaio al Concello de Moaña
- Moaña saca a exposición el desarrollo comercial frente al Lidl en Vilela
- O porto de Aldán acolle un concerto de homenaxe a Montserrat Caballé e Luciano Pavarotti