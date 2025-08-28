Vecinos de Atranco denuncian el olor a fecales en el río Bouzós

Desde finales de la pasada semana, el río Bouzós, en su paso por la calle Atranco, destina un mal olor que confunde a los vecinos. Muchos de ellos, los que tienen fincas en las proximidades del cauce trataron de averiguar a qué es debido. Y están convencidos de que se trata de un olor que procede de residuos de fecales. No es la primera vez que se denuncia la presencia de fecales en esta zona del río Bouzós. En este sentido , a los vecinos quiere que Augas de Galicia, que tiene competencia sobre el río o la concesionaria del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, inspeccionara la zona para determinar cómo se produce ese vertido de fecales. Aseguran que el olor se originó a finales de la semana pasada, que debe ser debido a un problema puntual porque antes el río no olía como lo hace ahora, de forma nauseabunda.