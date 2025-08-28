Vecinos de Atranco denuncian el olor a fecales en el río Bouzós
Piden a Augas de Galicia o a la concesionara del agua que examinen la zona
Desde finales de la pasada semana, el río Bouzós, en su paso por la calle Atranco, destina un mal olor que confunde a los vecinos. Muchos de ellos, los que tienen fincas en las proximidades del cauce trataron de averiguar a qué es debido. Y están convencidos de que se trata de un olor que procede de residuos de fecales. No es la primera vez que se denuncia la presencia de fecales en esta zona del río Bouzós. En este sentido , a los vecinos quiere que Augas de Galicia, que tiene competencia sobre el río o la concesionaria del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, inspeccionara la zona para determinar cómo se produce ese vertido de fecales. Aseguran que el olor se originó a finales de la semana pasada, que debe ser debido a un problema puntual porque antes el río no olía como lo hace ahora, de forma nauseabunda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo
- Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña
- Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos
- La Policía localiza al conductor que arrolló e hirió a dos vecinos en el paso de cebra en O Hío
- Detectan a un conductor usando la tarjeta de discapacidad de una familiar que murió hace 7 años
- Vegalsa presenta el proyecto de ejecución de Eroki Center con 1.543 m2 de exposición
- El programa del Cristo pone a Cangas «a la cola de Galicia» en fiestas, critica el PP
- Cangas, cuna de estrenos gallegos