Tres jóvenes heridos aunque fuera de peligro al volcar su coche en Bon

El conductor dio un frenazo al cruzarse un animal y el vehículo se salió de la vía

El coche volcado junto a la carretera en Bon.

El coche volcado junto a la carretera en Bon. / Fdv

Cristina González

Un accidente de tráfico en la madrugada de este jueves se saldó con tres jóvenes heridos en la carretera que conduce de Beluso a Bon, en Bueu.

Se trata de los tres ocupantes del vehículo -dos hombres y una mujer- que fueron trasladados por la ambulancia a un hospital, aunque fuera de peligro y, según fuentes consultadas, ya recibieron el alta.

El accidente ocurrió en torno a las tres de la madrugada. Según trasladaron, se les cruzó en la carretera un animal, que podía ser un jabalí o un zorro, y el condcutor pegó un frenazo. El coche derrapó, se empotró contra un árbol y acabó volcado.

