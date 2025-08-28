Tres jóvenes heridos aunque fuera de peligro al volcar su coche en Bon

Un accidente de tráfico en la madrugada de este jueves se saldó con tres jóvenes heridos en la carretera que conduce de Beluso a Bon, en Bueu.

Se trata de los tres ocupantes del vehículo -dos hombres y una mujer- que fueron trasladados por la ambulancia a un hospital, aunque fuera de peligro y, según fuentes consultadas, ya recibieron el alta.

El accidente ocurrió en torno a las tres de la madrugada. Según trasladaron, se les cruzó en la carretera un animal, que podía ser un jabalí o un zorro, y el condcutor pegó un frenazo. El coche derrapó, se empotró contra un árbol y acabó volcado.