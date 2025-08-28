Traballo subvenciona en Cangas una bomba diamagnética a una clínica

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, puso ayer en Cangas en valor las 140 entidades beneficiadas con casi 2,6 millones de euros en el marco de la convocatoria de este año del Bono Consolida Economía Social, con el que la Xunta apoya la consolidación de esa fórmula en el marco del tejido económico gallego y cuya resolución se publicará en los próximos días en el DOG. Así lo manifestó en su visita a la clínica Fisioterapia Activa de la empresa Sportife Fisio, acompañada por la concejala y diputada del PP, Dolores Hermelo. A esta empresa se le otorgó una ayuda de 30.000 euros para la adquisición de una bomba diamagnética. De esta forma, según manifestó Marta Mariño, la ayuda que recibió el negocio de Cangas permitirá a las personas trabajadoras mejorar la atención que prestan, echando mano de una nueva técnica no invasiva que ayuda a la recuperación de lesiones y en la reducción del dolor.

En su visita a Cangas, la directora xeral de Traballo e Economía Social señaló que que el Bono Consolida Economía Social hace especial incidencia en la transformación digital y en la mejora de la eficiencia energética y, al mismo tiempo, impulsa empleos inclusivos y de calidad. Estas ayudas se suman a las del programa Aprol Economía Social (5 millones de euros) para fomentar el empleo y la mejora de la competitividad.