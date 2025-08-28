Tenía que venir a la Taberna de Lino y lo hizo.

Al actor, escritor, monologuista y experto en artes distintas a las de la escena, Hovik Keuchkerian estuvo en la Taberna de Lino, en A Fraga,para conocer ese otro arte de pasear las carnes que practica Lino Fervenza. El famoso «Bogotá» de la Casa de Papel dio buena cuenta de esas suculentas carnes.

Cangas con la mirada puesta en Fisterra y Carral

Después de ver en los últimos meses como concejales de Alternativa dos Veciños propician mociones de censura para que el PP pueda gobernar, no descartamos que en Cangas pueda pasar lo mismo. Claro que aquí hay barreras ideológicas muy fuertes que frena determinados ímpetus, pero en política todo puede pasar. De hecho, si tienes limones siempre se aconseja hacer limonada. Y contactos en t tiempos pretéritos entre la ahora mandamás del PP en Cangas, Dolores Hermelo y la única concejal que Alternativa dos Vecinos tiene en Cangas, Victoria Portas, los hubo. Ahora a la que fuera alcaldesa de Cangas tras la muerte de Xosé Manuel Pazos ya se le ve menos por el municipio. Prácticamente solo acude a los plenos. Pero viendo lo que sucedido en Fisterra y más recientemente en Carral, el PP de Cangas puede que insista.

Leal y con mala cara

Faltó el alcalde de Bueu, Félix Juncal, a la reunión de alcaldes de Morrazo _todos del BNG_el martes en Cangas. Leal lo sustituyó y se marchaba con cara de pocos amigos.