Quejas por el mal estado del vial a las casas de Xielas
Cangas
Los vecinos de Xielas, en Coiro, siguen protestando por el estado en el que se encuentra el acceso, que es el mismo vial que llega hasta el depósito de agua de Coiro. Ya el pasado invierno hicieron público el problema y mantuvieron reuniones con miembros del gobierno, incluso con la propia alcaldesa; de hecho se les había informado que se iba a incluir en el Plan Concellos. Pero pasa el tiempo y los vecinos ven que nada se hizo y que no está lejos el regreso del otoño, con las lluvias, lo que empeoraría más de lo qu está el vial.
