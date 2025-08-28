Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Protectora suma más de 40 perros en adopción

Este fin de semana se celebra la Feira de Adopcións en Moaña | Desfilarán perros que buscan hogar

Presentación, ayer, de la feria. | Santos Álvarez

Cristina González

Moaña

Moaña acogerá este fin de semana una nueva edición de la Feira de Adopcións, junto al palco de música, en la que participarán 16 protectoras, entre ellas la anfitriona de O Morrazo, tal y como señalaron ayer en la presentación de este certamen, que ya es todo un clásico y que tiene el apoyo del Concello. La Protectora do Morrazo cuenta en estos momentos con más de 40 perros en adopción, además de una veintena de gatos y a esta feria llevarán entre 15 y 20 de estos animales para los que se busca hogar, algunos de los cuales están en acogida.

La feria comienza el sábado, de 15:00 a 21:00 horas. A las 18:30 hay actuación de la Asociación Cultural Salgharitas y durante la tarde habrá hinchables para los niños. El domingo es el denominado «paseo cos peludos» de las diferentes protectoras, a las 16:00 hora; y a las 17:00 se realiza el desfile de las adopciones. La actuación musical será a las 19:30 con Zalo Carballo, René, Willy y la suborquestra Chispanejra. Hay puesto de comida y bebida y se aceptan donaciones de comida de animales.

