El grupo municipal del PP de Moaña, que preside Alfonso Piñeiro, critica la «incompetencia» del gobierno lcoal del BNG que genera un «clima de decadencia global» y que los populares aseguran que se ejempliza en los trabajos previos al inicio del curso escolar o en las tareas d elimpieza y podas, que también deberían estar acometidas por cuestión de imagen en un momento de mucho turismo, para disfrute de los vecinos y como prevención de los incendios.

El PP asegura que lso dos scampos del fútbol kenata fueron levantados el pasado 11 de agosto, pero que desde entonces no se registró ningún avance en la obra y «permanece paralizada no que supón un claro incumprimento que vai provocar que durante bastante tempo non poidan ser empregados polos rapaces e demáis usuarios». También vinculado a educación, critican que los pasos de peatones de Reibón, en las inmediaciones del colegio, siguen sin pintarse a pocos días de empezar el curso escolar. Insisten también en la falta de limpieza y desbroces en calles, aceras y espacios públicos, dos cuestiones de las que aseguran que son competencia de la edil de Dolores Cahapela, que lleva Medio Ambiente y Educación.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), asegura qeu es falso que las obras de reforma de los campos del keniata estén paralizadas, que la empresa adjudcataria no les trasladó nada en este sentido y que siguen en ejecución. Explica que la empresa comenzó los trabajos, levantó el césped y lo ha estado haciendo son las entradas del abastecimiento desde la red general hasta los patios. Por eso que insiste en que no tiene constancia de que los trabajos estén parados. Con respecto al inciio del curso, dice que la zona de los trabajos estarán acotadas para hacerlo compatible con la actividad escolar, al margern del espacio que la empresa necesite para maniobrar. El plazo de ejecución de la obra es de dos meses desde el replanteo.