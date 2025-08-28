Ofrenda y documental para honrar a os once de Anguieiro

A la memoria del pueblo de Cangas volverá el recuerdo de Eugenio Bastos Fernández, Antonio Blanco Rodal, Guillermo Fernández Fernández, Antonio Ferreiro Núñez, Estanislao Ferreiro Núñez, Daniel González Graña, Alejandro Martínez Pazó, José Martínez Pazó, José Nores Rodríguez, Normandino Núñez Martínez y Secundino Ruibal Villar. Os once de Anguieiro. Vecinos de Cangas de entre 19 y 46 años ejecutados el 28 de agosto de 1936, tras el levantamiento militar y posteriormente tirados al mar.

Para honrar su memoria, en el aniversario número 89 del día su muerte, se les rendirá homenaje. A las 19:00 horas se llevará a cabo la tradicional ofrenda floral en el monolito de Anguieiro, donde sucedieron las ejecuciones. Habrá música y la lectura de la Palabra na Memoria, por parte de Antonio Nores Soliño, familiar de una de los asesinados, además de una intervención a cargo del colectivo O Faiado da Memoria.

Tras estos actos en el monumento situado en la carretera de Cangas en dirección a Pontevedra, en el Auditorio municipal se proyecta el documental «Lola» a las 20:00 horas. Esteproyecto, que no llegó a estrenarse en 2020 por la pandemia, trata acerca de una entrevista a la canguesa Lola Rodal Blanco, hija de represaliados. Rodal recuerda a «Os once de Anguieiro» explicando que «chegaron á de Cervera; puxéonos a todos en fila na fábrica de cortar o peixe; atáronos de dous en dous e despois fóronos fondeando; ... e os familiares coñecéronos pola roupa».