Moaña saca a exposición el desarrollo comercial frente al Lidl en Vilela

El Concello de Moaña sigue dando los pasos para la aprobación definitiva que permita el desarrollo comercial de Vilela, frente al supermercado Lidl de Tirán, que la promotora, la viguesa Integral Noroeste, ha tramitado finalmente, y por resolución de la Xunta, como modificación puntual número 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña ya que implica cambiar su uso residencial por comercial. Se trata de una tramitación lenta, que requiere de muchas consultas, informes sectoriales y exposiciones públicas, como la que ahora saca el gobierno local de Moaña tras la aprobación inicial del plan en el pleno de la corporación de junio, que salió adelante con los 9 votos favorables del BNG y 1 del PSOE y la abstención de los 6 del PP. La documentación estará a exposición pública para alegaciones durante el plazo de dos meses y tendrá que volver a pleno para su aprobación definitiva. El informe técnico municipal contempla que recoge las determinaciones de la Ley do Solo de Galicia y reúne las condiciones de calidad técnica.

Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que tramita en estos momentos Moaña. Afecta a un ámbito de 13.147,14 metros cuadrados, en la denominada finca do Cristo, al otro lado del supermercado Lidl y lindando con la carretera general PO-551, entre Cangas y Moaña. El plan contempla dos parcelas de uso comercial de 2.779,19 y 6.250,04 metros cuadrados, respectivamente. Tienen frente a la PO-551 y estarán separadas por un vial interior que permitirá de forma gratuita al Concello cumplir con el objetivo del PXOM de conectar los núcleos de Vilela y Lazareto.La conexión desde la PO-551 se realizará mediante un nudo con dos glorietas tipo hipódromo, siguiendo las indicaciones de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) que rechazó la propuesta inicial de una segunda rotonda y que permite el giro a la izquierda pero no rodearla, lo que favorece la seguridad viaria. Además, el plan contempla una cesión de 698 metros cuadrados al Concello y una parcela para equipamiento de 391. Tiene 512 metros de zonas verdes , 2.475 de viales y 1 plaza de aparcamiento por cada 100 metros edificables con 15 en dominio público. La edificabilidad que figura es de 0,60 m2/m2.

La rotonda del Lidl y arriba, a la izquierda, los terrenos del ámbito. | / Santos Álvarez

El documento pasó el informe de valoración ambiental estratégica de la Xunta, aunque condicionado a una adecuada ordenación de las zonas verdes, conservando en la medida de lo posible la vegetación de interés existente -contempla 69 árboles-; estudiar los elementos de patrimonio cultural de la parcela que son merecedores de su catalogación como un hórreo y un cruceiro que la promotra reubica entre las parcelas comerciales, a la espera de concretar qué pasará con la casa de pìedra que linda con la PO-551 que Patrimonio pide ampliar a los elementos protegidos, además de garantizar una adecuada conexión viaria, que la promotora soluciona con la glorieta hipódromo, que también da acceso a los establecimientos comerciales existentes.

Una inmobiliaria de Ciudad Real

El entorno de Lidl en Tirán está generando el interés de inversiores que ven en esta zona posibilidades de negocio por su buena ubicación, en Moaña, en zona de playas, ya junto a un hipermercado consolidado con amplia zona de aparcamiento y lindando con Cangas.

Cartel de la Inmobiliaria Teo en la finca junto a la rotonda de Lidl. / Santos Ãlvarez

Es el caso de una finca de 2.777 metros cuadrados, que prácticamente linda con el ámbito a desarrollar de Vilela y está ubicada en la rotonda existente de Lidl.Recientemente se ha instalado un cartel de una inmobiliaria. Se trata de Inmobiliaria Teo, que tiene su sede en Ciudad Real, aunque según señalan en la empresa, también en Madrid y que están llevando a cabo varios proyectos en Galicia. Confirman que la inmobiliaria es la propietaria de la finca, pero que la colocación del cartel no quiere decir que el terreno esté en venta, sino que lo han hecho a nivel publicitario. En esta finca se había valorado la posibilidad, según había trascendido en su momento, de instalar un establecimiento de comida rápida al estilo Burger King. Pero desde la inmobiliaria aseguran que desconocen que se hubiera dado un movimiento en este sentido.