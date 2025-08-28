El gobierno descarta actuar en el Barrio de As Flores mientras sea privado

El gobierno local no puede atender las peticiones del Barrio de As Flores, en Cangas, ya que sus pretensiones son ilegales, al ser la carretera que lo atraviesa de propiedad privada. Ningún concello puede invertir dinero público en arreglar propiedades privadas. El concejal de Urbanismo Antón Iglesias (BNG) afirma que para que el Concello actúe en el vial o solucione el problema que hay con las aguas los propietarios tienen que ceder el vial en determinados términos que la ley exige, dando otra salida. Asegura que así se lo trasladaron a los vecinos y que, de momento, no hubo una respuesta por su parte, que lo único que presentaron son quejas y solicitud de inversiones en lo que es su propiedad privada y que mientras esta situación se mantenga es imposible que haya inversiones municipales en este barrio que se construyó entre los años 60 y 70, al amparo de una cooperativa de vecinos bien avenidos y que, ahora, según manifiestan varios, ya no lo son tanto. De hecho, hablan de dos bandos, los de los de las casas con números pares y las de los impares, contando esta última con una comunidad de vecinos, «que é incapaz de loitar contra o concello que leva máis de 10 anos botando cara atrás as queixas dos veciños que non solo afectan ao estado da rúa que é sumamente perigosa, senón a canalización da auga e o acceso a avenida de A Coruña.».

Estado del vial del barrio de As Flores. | Fdv

La concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, también contestó lo mismo a los vecinos que quieren que el Concello actúe, que no podrá hacerlo mientras sean terrenos de propiedad privada. En cuanto al problema de las aguas: roturas de tuberías, tanto de aguas limpias como fecales, la concesionaria del abastecimiento de Cangas, siguiendo instrucciones de la edil de Obras, Sagrario Martínez, transmitió a los vecinos que el coste lo deben soportar los vecinos del barrio. También mostró el presupuesto de la reparación de la tubería que pasó la UTE Gestión, que alcanza a 995,12 euros. Afirman unos vecinos que el único alcalde concienciado con los problemas del Barrio de As Flores fue José Enrique Sotelo (PP). Comentan que recientemente se solicitó un espejo para instalar en la zona y la constestación fue la de siempre, que debe ser costeado por los vecinos, que dicen que se encuentran abandonados, frustrados y culpabilizan también a los anteriores alcaldes y a algunos vecinos, que por miedo a ceder un metro de jardín no quieren hacer una calle pública. Entre los vecinos hay quien señala que algún día la calle caerá, que la mayor parte de ellos son mayores y que, además, es un tema político, pues el vial que atraviesa el barrio es de acceso a las instalaciones deportivas públicas. «Os veciños temos medo de que a condición para que a rúa se faga pública é que se poida transitar a 60 km/h».