Las 26 atracciones del Cristo de Cangas serán inspeccionadas hoy para evitar accidentes

Aluvión de atracciones en las Fiesta del Cristo, que sirve a los feriantes para resarcirse de los duros momentos vividos este año en otras fiestas del área metropolitana. Pero eso no significa que el Concello de Cangas, concretamente la concejala de Cultura, Aurora Prieto (Esquerda Unida), vaya a bajar la guardia en temas de seguridad.

Estaba prevista para ayer, pero se ha tenido que retrasar a hoy jueves, cuando un ingeniero contratado por el Ayuntamiento será el encargado de examinar la instalación de las atracciones, ver si su estado representa algún tipo de peligro y si hay deficiencias en sus estructuras, además de asegurar su buena conexión en lo que se refiere a tomas eléctricas. Como asegura la edil de Cultura, «no se dejará nada al azar». En años anteriores, este trabajo supuso algunos cambios pero nunca impidió la instalación de una atracción. Cangas acoge este año 26 atracciones.

Depósito de saneamiento montado para los ferianes. / Santos Álvavez

Y si el Partido Popular fue a la carga esta semana contra el gobierno local, al que culpaba de que los feriantes vivieran en unas condiciones pésimas en las pistas de atletismo donde fueron alojados con sus caravanas, los propios feriantes defienden al gobierno local en contra de estos ataques.

Destacan su satisfacción con el proceder del Concello de Cangas y se desmarcan de las quejas difundidas por la oposición. De paso, el gobierno local también aclara que, en relación con los costes de los servicios suministrados, tanto la luz como el agua están incluidos en la tasa que abonan los feriantes, desmintiendo que el Concello cobrara un coste adicional por estos conceptos.

Cabe señalar que fueron los propios feriantes quienes trasladaron su felicitación con la actuación del Concello, manifestando, además, que no entendían de dónde podían proceder las quejas que la oposición publicó.

Atracción de las Fiestas del Cristo ya instalada / fdv

El gobierno municipal afirma que desde el Concello se quiere agradecer públicamente la actitud siempre dialogante del colectivo de feriantes, «con el que seguiremos trabajando en la mejora continúan de la fiesta», apunta la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) . La concejala Aurora Prieto lamentaba que desde la oposición municipal siempre se pusiera en entredicho la comodidad de los feriantes, algo que no sucede en ningún otro sitio, pero que aquí, en Cangas parece que es algo que siempre se tiene que poner en tela de juicio año tras año, incluso cuando los propios afectados no protestan y se muestran conformes con la disposición del Concello de Cangas.

Aurora Prieto ya adelanta que muy pronto vendrá la segunda queja del PP, habitual todos los años, que será algo que esté relacionado con las jaimas en la explanada de Ojea. «Es muy extraño que solo se hable del bienestar de los feriantes en Cangas, cuando somos el Concello que más nos preocupamos por ellos», asegura la concejala de Cultura, harta de escuchar el mismo ruido todos los años. Hablando de ruido, el Concello velará porque las atracciones mantenga un nivel de ruido que no exceda de los decibelios permitidos.

El Concello mantienen las restricciones para EduardoVincenti

Lo del acceso por Eduardo Vincenti, donde se va a instalar un palco de la música para las verbenas, no es fácil de averiguar. Hay mucha confusión en la información que se traslada.

Hay quien considera que la circulación en esa zona se mantiene igual que ahora; es decir, al tratarse de una calle peatonal se mantienen todas las restricciones y solo podrán pasar los vehículos que tienen permiso para hacerlo. En este sentido se retiraron dos grandes maceteros para tener más sitio. También se acordó un acceso para los comerciantes de la plaza.

Así, se va a habilitar un espacio entre las dos atracciones que van a ocupar la isleta que hay en las inmediaciones de la plaza para que se pueda pasar desde la avenida 25 de julio al desvío de Orillamar. En las fiestas habrá una mayo presencia policial para controlar el tráfico en la villa.