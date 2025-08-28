«No hay club ni festival más bonito que pinchar en las fiestas de tu pueblo»

Quien mire el programa de esta edición de las fiestas del Cristo do Consolo, que serán del 29 de agosto al 5 de septiembre, podrá advertir que la mayoría de atracciones en Ojea son por parte de disc-jockeys. Entre los ocho DJ sets que actuarán están Carlos López y Saúl Gallego, Hugo Martínez, Nuch Marino, Yago Rivas, Iván Alonso y Rodri Vegas. Mañana a partir de las 00:00 h, el escenario de Ojea acogerá a un «fijo» de las verbenas en O Morrazo, DJ Michi.

El artista local ha actuado en la Polbo Fest de Bueu, el Primavera Darbo Fest en Cangas y en la primera noche de las fiestas de la Peregrina de Meira, Moaña. Su cuarta vez sobre el escenario de Ojea será en el día cuando se encenderá el alumbrado a las 21:30 h y después del festival de Lembranzas da Ría 22:30 horas.

-Fue quien amenizó la última noche que estuvo abierta la discoteca Clip en el Halloween del año pasado. Después de pinchar tantas veces en esta sala, ¿cómo recuerda esa noche?

-La recuerdo especial, aunque prefería que ese nombre tan emblemático que ha dado tantas bonitas experiencias a una multitud de generaciones no tuviese despedida.

-No hay dos sin tres y en su caso, no hay tres sin cuatro, ya que la del viernes será su cuarta vez sobre el escenario de Ojea. ¿Qué se siente al ser ya un fijo de las fiestas del Cristo de Cangas?

-Me siento afortunado, para mí es un honor que cuenten conmigo y lo digo siempre, no hay club ni festival más bonito que pinchar en las fiestas del pueblo donde uno vive, con sus amigos y familia.

-Este año, el Concello de Cangas ha apostado mayoritariamente por actuaciones de Djs. ¿Qué significa para usted este apoyo de parte de la concejalía de cultura?

-Sería raro que dijese lo contrario, pero están caminando en la dirección correcta. Yo visualizo lo que pasa en muchas zonas de este país, la escena ha cambiado a nivel nacional. Antes solo los grandes grupos llenaban estadios de fútbol, ahora artistas en solitarios y DJs están logrando llenar recintos de esta magnitud. Las orquestas y grupos seguirán teniendo su lugar en la escena de las fiestas. De hecho en Cangas podemos presumir de tener diferentes zonas de actuaciones, como avda. Castelao o Eduardo Vicenti para las grandes orquestas y el recinto de fiestas Naves de Ojea para actuaciones de grupos y DJs. Otro punto de vista diferente y cercano es la Romaría de Darbo. Cada año asisten grandes orquestas a esta querida romería y lo seguirán haciendo pero este año tendré la suerte de ser el primer DJ de la historia en actuar ahí. La escena ha cambiado y hay mas variedad de espectáculos.

-¿Qué nos puede adelantar del repertorio de este año?

-Mi repertorio es lectura de pista, visualizar y hacer lo más complejo: que todo el mundo baile. El año pasado en Naves de Ojea he visto a los más adultos bailar éxitos actuales de música urbana y a los mas jóvenes cantar a capela «Sweet Caroline», una canción de 1969. Parece sencillo pero la magia es hacerlos sonar en el momento correcto.