Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detectada una gaviota con gripe aviar en Bueu

REDACCIÓN

Lugar

La Consellería de Medio Rural ha detectado cinco nuevos casos de gripe aviar en animales silvestres, uno de ellos una gaviota sombría en Bueu. Las otras son gaviotas patiamarillas encontradas en Arteixo, Abegondo y Miño,en A Coruña; y en Foz, en Lugo. Las aves fueron trasladadas a los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, Carballedo-Cotobade y O Veral. No hay medidas especiales de restricción.

TEMAS

Tracking Pixel Contents