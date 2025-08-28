Denuncian el aterrizaje en dunas de Portomaior de parapentes

La jornada del martes fue bastante intensa para los integrantes del servicio de socorrismo del Concello de Bueu. Además de izar la bandera roja en tres playas y rescatar a tres personas que tenían dificultades para salir del agua denunciaron ante la Policía Local y la Guardia Civil el aterrizaje de varios parapentes en el complejo dunar de Portomaior. Una zona que está delimitada y por la que está prohibido pasar.

Esta playa fue precisamente una de las que tuvo que izar la bandera roja debido a las condiciones del mar. Desde el servicio municipal explican que fueron «entre dos y tres» los parapentistas que tomaron tierra en las dunas de Portomaior, ante la sorpresa de los bañistas que estaban en la playa y en principio parece que sin una razón justificada. «Habitualmente suelen aterrizar en una esquina de la playa de Lapamán donde no hay gente y no hay ningún problema. Pero el martes lo hicieron en medio de las dunas de Portomaior», explican los socorristas. Cuando se acercaron a los parapentistas para indicarles que no podían aterrizar en el sistema dunar «en alguno de los casos respondieron de malos modos».

La fotografía anterior completa, con un segundo parapente aún en el aire en la parte superior de imagen. / SSB

El personal del servicio de socorrismo y salvamento puso la situación en conocimiento de la Policía Local de Bueu, que a su vez se lo transmitió al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Así, hasta la playa de Bueu se desplazó una patrulla del puesto de Marín para recoger la denuncia de los socorristas e iniciar una investigación al respecto. Una investigación que debe identificar a las personas que aterrizaron en las dunas y determinar las razones de ese aterrizaje en un espacio protegido.

Los problemas registrados en la jornada del martes en las playas de Bueu no estaban relacionados con el viento, sino con las condiciones del mar. Los restos del huracán Erin provocaron durante todo el día un fuerte mar de fondo, con olas y con la marea llegando hasta las partes altas de la playa. Los arenales más afectados fueron Lapamán, Lagos y Portomaior, en los que se izó la bandera roja que prohíbe el baño. A lo largo de la jornada los socorristas tuvieron que rescatar a tres personas que se encontraban en apuros, dos en Lapamán y la tercera en Portomaior.

El sistema dunar de esta playa se encuentra en su parte central y está señalizado y delimitado. Las fuentes consultadas en la Guardia Civil confirman que, salvo razón justificada o de emergencia, no se puede aterrizar con un parapente en un complejo dunar como el de Portomaior. Ese es un aspecto que deberá determinar la investigación por parte de la Guardia Civil.

La práctica de parapente en esta zona de Bueu es habitual debido a las excelentes condiciones que ofrece el entorno de Chans, en la parte alta de la parroquia de Cela. Un deporte que en la inmensa mayoría de las ocasiones no genera ningún tipo de molestia ni inconveniente.