Concierto de Pop-Rock- Symphony Fusión el sábado en Bueu

La Concellería de Cultura de Bueu organiza el sábado un concierto en la explanada exterior del Centro Social do Mar con el grupo Pop-Rock-Symphony Fusión. Se trata de un proyecto musical de Marín que une a una banda de música y a un grupo de rock que consigue ofrecer una propuesta original para todos los públicos, en la que destacan las voces de Lucía Lugrís, Merchy Treviño e Candela Argibay.

A lo largo de la actuación Pop-Rock-Symphony Fusión consigue crear un ambiente musical de otras épocas, pero sin perder el hilo de la actualidad

El concierto se programa como complemento a la regata de traineras de la Liga Eusko Label de la ACT, que el sábado desembarca en Bueu. La actuación está prevista para las 21.00 horas y la entrada es gratuita.