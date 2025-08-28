Cine y festival de Charaviscas este fin de semana en Domaio

La parroquia de Domaio celebra un fin de semana lleno de actividades. Para mañana viernes habrá sesión de cine de verano con la proyección, a las 21:30 horas, de la película «A elefanta do mago», centro de la programación «Días de Mar», del Concello. La previsión es que la película se proyecte en la pista del CEIP de Domaio, aunque con la predicción de lluvia, se podría trasladar al pabellón.

El sábado es el XXVII Festival Charaviscas, a las 21:30 horas, en el CEIP Domaio. En este certamen, además del grupo anfitrión Charaviscas, actuarán La Bañeza y Xistra de Coruxo. Será una noche con ricas actuaciones de folclore. La programación fue presentada ayer en el CEIP de Domaio con la alcaldesa y ediles de gobierno y miembros de Charaviscas.