Chaparrones tras casi 40 días de sequía

Tras la sucesión de olas de calor y los incendios que han puesto en vilo a toda Galicia, llegaron los chaparrones, para muchos como un milagro caído del cielo. Y nunca mejor dicho, porque en la tarde de ayer se sucedieron los chaparrones Por fin el agua que tanto se necesitaba ha llegado a Galicia. Y con ella se da la bienvenida por adelantado al otoño y se alivia un verano cargado de calor y sustos por los incendios. Pero todavía queda verano, como aviso para los veraneantes.