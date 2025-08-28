Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chaparrones tras casi 40 días de sequía

Como estaba previsto, por la tarde llegó la lluvia y las playas se vaciaron

Personas tapadas con toallas para protegerse del chaparrón en Rodeira. | Santos Álvarez

Marta Hernández

Cangas

Tras la sucesión de olas de calor y los incendios que han puesto en vilo a toda Galicia, llegaron los chaparrones, para muchos como un milagro caído del cielo. Y nunca mejor dicho, porque en la tarde de ayer se sucedieron los chaparrones Por fin el agua que tanto se necesitaba ha llegado a Galicia. Y con ella se da la bienvenida por adelantado al otoño y se alivia un verano cargado de calor y sustos por los incendios. Pero todavía queda verano, como aviso para los veraneantes.

