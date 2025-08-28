La Bdjoy Zimbora Band actúa en el bar Aturuxo
El bar Aturuxo, en Bueu, acoge este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas el concierto de Bdjoy Zimbora Band. Su líder, Bdjoy es un vocalista y percusionista cuya música es un mezcla de hip hop con raíces cabo verdianas. Esta actuación será la presentación del festival Minho Reggae. La entrada anticipada cuesta 9 euros y en el propio día 12 euros.
