Banda do Río vuelve a cerrarse al baño por contaminación
Es el segundo episodio en esta playa de Bueu que ya se cerró el 15 de agosto durante cinco días
El Concello de Bueu ha tenido que volver a ondear la bandera roja en la playa urbana de Banda do Río por un nuevo foco de contaminación de fecales, según los resultados de la última analítica del Sergas para el control del baño en los arenales de Galicia. La analítica confirma que se superan las unidades de la bacteria de E.coli permitidas, cuyo límite está en 800 y habría arrojado cifras de 950 NMP/100 ml.
El pasado día 15 ya se tuvo que cerrar la playa al baño por un primer foco de contaminación por fecales. El arenal estuvo con la bandera roja, incluso con un precinto de prohibido el baño, durante cinco días, hasta que una nueva analítica confirmó la bajada de los niveles de fecales. Pero la buena noticia ha durado sólo una semana.
