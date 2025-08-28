Arranca la obra del pabellón de Beluso y la empresa confía en cumplir los plazos

La reforma del pabellón polideportivo de Beluso ya está en marcha. Aún en su fase inicial, pero en marcha. La empresa comenzó ayer con el traslado del material de obra y una vez firmada el acta de replanteo está previsto que comiencen ya los trabajos. Los plazos son ajustados porque el proyecto debe estar concluido durante el mes de noviembre para poder justificar una subvención de 700.000 euros por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.

A pesar de esa carrera contra el reloj el Concello de Bueu y la adjudicataria de la obra, Proyecon Galicia, son optimistas con esos plazos. La apertura de plicas se realizó a finales de junio, con la oferta de Proyecon como la más ventajosa. Desde ese momento la empresa anticipó el acopio de materiales para poder comenzar a trabajar en cuanto concluyese toda la tramitación administrativa, que requirió que el pleno aprobase la adjudicación del contrato. «A empresa transmítenos que poderá cumprir cos prazos. Neste tempo antes do inicio das obras xa fixo todo o acopio do material necesario, polo que son optimistas», apunta el concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal.

Durante este periodo también se tramitó el plan de seguridad y salud, que fue informado favorablemente por la dirección de obra y aprobado por los servicios técnicos municipales, y el de gestión de residuos. A su vez, el Concello de Bueu aprovechó estas semanas para retirar material y mobiliario del pabellón que se encuentra en buen estado y que podría ser reutilizado en otras instalaciones municipales, caso de sanitarios, puertas o termos.

La obra del recinto deportivo, inaugurado en 2007, está presupuestada en 1,7 millones de euros, un precio que la contratista mejoró en 270.000 euros. El Concello cuenta además con otra subvención de 150.000 euros de la Diputación de Pontevedra, dentro del segundo plan extraordinario para infraestructuras deportivas. Y para cubrir la financiación municipal formalizó una operación de crédito por valor de 1,1 millones de euros, que también tuvo que ser aprobada por el pleno de la corporación.

Mientras se ejecutan las obras el pabellón permanecerá cerrado a cualquier tipo de actividad, lo que obligará a Concello y clubes afectados a reorganizar horarios de entrenamientos y competiciones. La alternativa que está encima de la mesa es habilitar una pista cubierta de 40x20 metros en la explanada del aparcamiento del pabellón de Bueu, que en todo caso se afrontaría en cuanto concluya el pavimentado previsto para los próximos días.