Aplazada la charla de Xaime Toxo sobre Federico Ribas

Lapresentación de «Federico Ribas Montenegro: O home que se quedou sen tempo», a cargo del escritor y presidente del Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo, se tiene que aplazar. El evento se iba a celebrar ayer en Bueu como cierre de las jornadas «Ollándonos no espello do tempo», del colectivo O Mar por Diante. El aplazamiento se debe a problemas técnicos y la nueva fecha se comnicará en breve.