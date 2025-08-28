La alcaldesa advierte por carta a Rueda que incumplen el convenio de Sisalde

Moaña lleva cinco años sin urgencias, desde que fueron trasladadas a Cangas en la pandemia del COVID, y también están sin respuesta del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre cuándo regresará el servicio del Punto de Atención Continuada (PAC), por eso que la alcaldesa, Leticia Santos, como presidenta también de la Mesa Local da Sanidade, ha tomado cartas en el asunto. Y nunca mejor dicho porque conforme lo acordado en la última reunión de la Mesa, ha remitido un escrito al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para solicitarle una reunión y trasladarle de primera mano la situación que se vive en el municipio ante la falta de urgencias en el centro de salud.

La regidora pone en conocimiento del presidente en esta carta que por parte de la Xunta se está incumpliendo el convenio firmado con el Concello en febrero de 2020, para la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, por el cual el Ayuntamiento entregaba la parcela al Sergas para esta construcción con la misma cartera de servicios de los que la localidad disponía en aquel momento: «Tal e como advertía o secretario municipal nun informe previo, Moaña non podía perder o nivel de servizo, e entre estes servizos estaba o PAC, un PAC que non temos», señala Leticia Santos en la carta.

Explica a Rueda que el motivo de solicitarle la reunión tiene que ver con que a pesar de haber solicitado a los últimos conselleiros y Sanidade la vuelta de las urgencias a Moaña en múltiples ocasiones, «así como ante a pregunta de cando imos ter de volta o servizo na nosa vila, seguimos sen obter unha resposta máis de 5 anos despois de que as levasen para Cangas coa escusa da pandemia da Covid-19». Ante esta situación, y tal y como pone en la carta «precisamos que vostede, como presidente do Goberno galego, nos conceda unha xuntanza para explicarlle de primeira man a situación actual e as consecuencias que está tendo para a nosa veciñanza a diario a falta do PAC en Moaña». Entiende que Rueda debe recibir a la Mesa Local da Sanidade y le facilita una dirección de correo electrónico en el que puede contactar o su gabinete para agendar dicha reunión, que les gustaría que se realizara en Moaña «xa que ainda non tivemos a ocasión de recibilo antes, polo que o convidaños a que veña á Casa Consistorial para ser recibido pola Mesa Local da Sanidade de Moaña». De no ser posible, le hace constar que no habría inconveniente en acudir ellos al lugar que indiquen.

La última respuesta de la Consellería de Sanidade sobre las urgencias la facilitó a través de una nota de prensa el mismo día 5 de agosto que la alcaldesa convocó la Comisión de Seguimiento del centro de salud de Sisalde, a la que la Xunta dio plantón y en la que Leticia Santos quería que confirmaran si el nuevo centro, que está finalizando, se abrirá con el PAC como establece el conveno firmado en su día. Sanidade lo condicona a los médicos disponibles y a la opinión de los profesionales.