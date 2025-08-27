Vegalsa presenta el proyecto de ejecución de Eroki Center con 1.543 m2 de exposición

Vegalsa-Eroski presentó en el Concello de Cangas el proyecto de ejecución de su nuevo supermercado, un Eroski Center, que se levantará en la avenida de A Coruña, muy cerca de la calle Enseñanza, y para lo que hizo falta una modificación puntual de las Normas Subsidiarias que duró un par de años sacar adelante. Una obra que sufrió un nuevo retraso en su ejecución al aparecer en la parcela un viejo molino que ahora se quiere reconstruir en la parcela.

El proyecto describe una zona de exposición y venta destinada al público de 1.543 metros cuadrados. La planta sótano está conectada con la planta baja a través de una escalera con un ancho de 1.45 meros y tiene entrada desde la vía pública. En este proyecto existe iluminación natural en algunas áreas, pero en todo caso se estudia que exista un correcto funcionamiento del edificio prescindiendo de ella. Así es que la justificación se lleva a cabo con la instalación de iluminación artificial.

La superficie edificada sobre rasante alcanza los 4.210.59 metros cuadrados. Al tratarse de una edificación asilada y, por lo tanto, sin vinculación con a alineación, se tomará como cota de referencia la relativa +0.00» la cuota del suelo terminando alrededor de la edificación.

Sobre esta cota de referencia relativa se establece una altura máxima de cornisa de 7.00 metros. En cuanto a la altura de la cumbrera y del peto realizado con paneles de hormigón prefabricado, sus dimensiones están reguladas por el parámetro de «altura máxima de cubierta» En el caso del proyecto, al tratarse de un edificio aislado, la altura máxima de la cubierta de 3.50 metros sobre la línea de arranque del plano de cubierta, es decir la intersección entre la prolongación del plano de la cubierta y el remate de la fachada.

El vial reformado en el margen norte corresponde con la Rúa da Torre y se sitúa, en parte, sobre la parcela complementariamente. Como se puede comprobar no habrá ninguna rotonda sobre la avenida de A Coruña, travesía de la PO-551, solo una media luna de acceso y carriles de aceleración y desaceleración.

Uno de los motivos por los que el gobierno local, en su día, aprobó estuvo de acuerdo en respaldar la modificación puntual de las Normas Subsidiaria de Cangas era porque Vegalsa iba a trasladar el supermercado Familia de la avenida de Vigo a la avenida de A Coruña y era principal la construcción de un aparcamiento, que tenia que tener la condición de ser público, para que pudiera ser utilizado por todos los vecinos. Era lo que, de alguna manera, justificaba la modifación puntual.

Los terrenos donde se levantará el nuevo centro comercial obtuvieron, gracias a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias, la consideración de suelo urbano consolidado. Hay que recordar que con fecha de 12 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la resolución de 28 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se hace pública la aprobación definitiva de la modificación puntual.

Una alianza que se asienta en Morrazo

El grupo transmitió al Concello de Cangas la intención de comenzar pronto las obras de este nuevo proyecto. Hay que tener en cuenta que tuvo que intervenir Patrimonio tras la aparición de un viejo molino en la finca de Ximeu, donde se va a levantar el centro

El grupo municipal del Partido Popular fue el encargado de hacerlo publico y tras la apertura de expediente y las alegaciones correspondientes, al final el molino se ubicará reconstruido en la parcela sobre la que se construirá el Eroski Center. Fue un retraso inesperado y que surgió como consecuencia de la limpieza de la finca.

La alianza Vegalsa Eroski en Galicia contará en Cangas con tres supermercados: el Familia que se sitúa en la avenida de Vigo, el Eroski abierto en el Eirado del Señal, donde era antes el cine Calvar y el Eroski Center que se va a construir ahora en la avenida de A Coruña. Lo que demuestra la fortaleza de este grupo empresarial en la comarca, donde tiene centros en Moaña y Bueu.