Los santos vuelven a la iglesia de Santa Eulalia.

La parroquia de Meira cerró ayer cinco días de sus fiestas de Samertolaméu que comenzaron con la bajada de los cuatro santos desde la iglesia de Santa Eulalia hasta la capilla en la antigua isla y que ayer concluyeron con el regreso de las imágenes de nuevo en procesión al templo parroquial.

La eficacia de los registros, de los pirómanos y de políticos

Tan pooc eficaz sería un registro de pirómanos como el de políticos inútiles, excepto que la Inteligencia Artificial diga cosa distinta. Las dos cosas se tienen que probar y después mantener localizadas. Además, lo del pirómano es una enfermedad mental, pero lo de poíticos inútiles es algo que se consume a diario en España.

Las tres serpientes de verano de Cangas

Hay tres serpientes de verano en Cangas todos los años: los desbroces, el tráfico a las playas y el sitio dónde se asientas las caravanas donde viajan los dueños de las atracciones del Cristo. Son las tres gracias, pero de estas sí que se pueden nombrar, no como las de la mitología griega.