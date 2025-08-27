El Puerto de Vigo entregará acondicionado el campo de fútbol de A Tella en Domaio al Concello de Moaña

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) sentaron las bases este martes, en una reunión en el Concello y a petición de la regidora, para una futura colaboración entre ambas instituciones para aquellas zonas de relación puerto-ciudad en el municipio que puedan ser mejoradas, como el caso de la pista de fútbol de tierra de A Tella, en Domaio, junto al paseo marítimo.

La intención es firmar un convenio de colaboración entre el Concello y la Autoridad Portuaria de tal forma que la entidad que preside Botana entregue este campo de tierra acondicionado con pavimentación a Moaña y el Concello se encargue de su mantenimiento. En la actualidad está en muy mal estado y forma parte de los tramos del paseo de Domaio que siguen siendo de titularidad del Puerto, pero sin uso portuario.

En la reunión, a la que asistieron ediles de gobierno, también se pidió lel apoyo del ente portuario por lo que afecta de transporte pesado a la zona industrial de O Cocho, para mejorar los accesos desde la PO-551 en la bajada de A Borna, bordeando el astillero Rodman y desde el cruce de A Guía.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, (segundo izda.) con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, de frente, en la reunión en el Concello. / Santos Álvarez

Se quedó en que el Concello realizaría un estudio técnico de la situación que afecta a los viales, que la alcaldesa entiende que se debe al tonelaje de los camiones pesados a la zona industrial de los astilleros, en zona portuaria, y ver cómo se puede evitar el deterioro. Una vez que esté el estudio se volverán a reunir para ver cómo se puede llevar a cabo esa colaboración entre ambas instituciones para la mejora de los viales y en las zonas en que interactúan con los vecinos, ver cómo se puede ejecutar con garantías para la actividad industrial y residencial.

En este sentido, la alcaldesa informó al presidente portuario de la propuesta de la asociación de vecinos NovaMeira para dar nueva salida a la desembocadura del vial de O Cocho en la PO-551. Disponen de un estudio desde hace tiempo que ubica una rotonda en la PO-551, a unos 70 metros de distancia del actual cruce de A Guía, desde donde se abriría un vial por debajo de las casas y más próximo al mar, que mejoraría también el acceso de los vehículos pesados a la zona industrial. Esta rotonda evitaría los actuales problemas en el entronque con la PO-551 que ocasiona problemas con los autobuses y vehículos pesados que no pueden girar y deben hacerlo en la rotonda frente al Concello de Moaña. Desde el gobierno local quieren que la Autoridad Portuaria, ya que se beneficia de este acceso, apoye esta mejora.

Tramo donde se prevé la rotonda / Julio Santos Álvarez

El próximo día 9 de septiembre, la alcaldesa tiene prevista una reunión en la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) de la Xunta para tratar de esta demanda de los vecinos de Meira desde hace años. La AXI ya se había comprometido a realizar un estudio y en esa reunión se verá si se ha avanzado.

Leticia Santos explica que si a esta reunión no se invitó a NovaMeira, que lleva meses esperando por un reunión con la Autoridad Portuaria, es porque se iban a tratar otros asuntos también, ajenos a la parroquia.

Muro en O Cocho. / Gonzalo Núñez