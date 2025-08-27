El PSOE lleva al Parlamento que se cumpla el convenio del PAC de Sisalde

El grupo parlamentario socialista de Galicia, a iniciativa de sus diputadas y diputados Elena Espinosa, Carlos López Font y Silvia Longueira ha presentado ante la Mesa del Parlamento una proposición no de ley para su debate en comisión sobre la construcción del centro de salud de Sisalde en Moaña y el compromiso de la Xunta para que se abra con el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias. Señalan que la construcción de este centro era una necesidad prioritaria para los vecinos: «Non foi un camiño fácil, aínda que non imos facer historia, porque nos levaría a cambiar de década», señalan los diputados

En la iniciativa instan a que la Xunta se reúna con el Concello de Moaña, en función de lo que recoge el convenio firmado entre la Consellería de Sanidade y el Concello de Moaña el 25 de febrero de 2020, y, en concreto, se convoque la comisión de seguimiento de dicho convenio referente a la construcción del centro de salud. De igual manera, pide que se cumpla el convenio en lo referente a la dotación del PAC.

Hay que recordar que el pasado día 5 de agosto, la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), convocó de forma unilateral la comisión de seguimiento del centro de salud de Sisalde, después de varias preguntas sin respuesta de la Xunta en torno a la inclusión de las urgencias, pero nadie de la consellería acudió y la comisión no se pudo constituir. El PSOE recuerda que para poder entender el conflicto del centro de salud hay que remontarse al 13 de enero de 2020 cuando era conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña y convocó una reunión para avanzar en la redacción del convenio de colaboración para su construcción. Dos días más tarde, el Concello recibió el borrador del convenio enviado por el Sergas, pero no preveía el PAC y la Mesa Local da Sanidade pidió la rectificación y que se incluyeran las urgencias, que se recogió en el convenio definitivo.