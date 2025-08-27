Las protestas por la sanidad se suspenden por el Cristo y Darbo

Con la intervención de una ciudadana recordando la situación en Palestina, con miles de personas muertas en Gaza bajo la ocupación del ejército de Israel, comenzó ayer la concentración semanal convocada por la asociación A Voz da Sanidade para exigir más recursos en este servicio público. También se trasladó la solidaridad con las personas arrolladas en u n paso de peatones durante la protesta de O Hío.

El colectivo anuncia una «parálisis» de dos semanas en las concentraciones frente al consistorio de Cangas, debido a las celebraciones de las Festas do Cristo y Romaría de Darbo. La intención es retomarlas el 16 de septiembre, ya que la situación sanitaria no mejora y las demandas a la Xunta siguen vigentes.