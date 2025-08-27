«Mi madre y Pavarotti legaron la tenacidad en la lírica»

«Querida Montserrat, querido Luciano», un homenaje a dos astros de la lírica española e italiana: Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti. Montserrat Martí Caballé, hija de la soprano catalana y del tenor Bernabé Martí, debutó en la ópera en la Staatsoper de Hamburgo como Zerlina en Don Giovanni y desde entonces ha llenado escenarios tanto dentro como fuera de nuestro país gracias a su voz y su técnica.

Martí se subió al escenario de Aldán, en Cangas, ayer a las 21.00 horas junto a Simona Todaro Pavarotti, sobrina nieta del tenor de Módena (Italia) para honrar a sus antepasados, acompañadas de la soprano gallega Loli Crespo, el barítono Luis Santana y el pianista Luis Carbajo. Esta actuación, gestionada por Operaconcert, está dentro de los ciclos de conciertos Son Verán, organizados por la Diputación de Pontevedra.

—Su madre es una de las reinas de la lírica en España y su padre, Bernabé Martí, fue tenor. ¿Que su carrera también fuera de cantante lírica estaba predestinado?

Yo desde pequeñita quería ser bailarina de ballet clásico. Con doce años le dije a mi madre que me mandara a Rusia, porque creía que era el mejor sitio para la técnica. Ella me dijo que primero acabara el bachillerato. Con quince años, viajamos a China con Maya Plisétskaya, la bailarina rusa. Ella le dijo a mi madre que caminaba como una bailarina y que me dejara hacer una audición. Y fui a hacerla al Teatro Real de Madrid y me cogió en la escuela, porque decía que aún me faltaba técnica. Allí estuve un año y pico hasta que me lesioné del abductor. En ese momento dejé la danza y fue cuando mucha gente de mi alrededor me oían cantar el disco de Freddy Mercury con mi madre, que aún estaba preparándose. La señora de la casa le dijo a mi tío que tenía voz. Él me preguntó si quería ser cantante y yo le dije que «sí, porque cuando me cure seguramente baile en un musical y tendré que cantar así que no me viene mal». Al final no me recuperé de la lesión y ya tenía una edad que para triunfar ya tendría que estar en la compañía, así que continué con el canto y hasta aquí he llegado por ahora.

Un momento del concierto homenaje de ayer. / Santos Álvarez

—¿Qué legado han dejado su madre y Pavarotti en la lírica?

Sobre todo el hecho de que nacer con un sonido no significa que tengas garantizado el éxito. La tenacidad del trabajo, el ir poquito a poco y cuidando el instrumento. Yo ahora miro mucha gente joven en el concurso de canto de mi madre que pretende conseguir con una voz que aún se tiene que desarrollar cantar una obra para la que se necesita una madurez vocal. Tanto en hombres como en mujeres, la voz cambia a medida que vamos creciendo. Es algo que está dentro de nosotros y que nadie viene a afinar. Lo que ellos enseñaron es que la tenacidad y la paciencia soy muy importantes en esta carrera.

—¿Cómo era la relación entre ellos dos?

Todo lo que tenían de grandes lo tenían de buenos. Cantaron juntos por todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Ella siempre lo definía como un muy buen compañero sobre el escenario. Sobre las tablas siempre se pasa mucho miedo por las expectativas que la gente tiene de ti, independientemente de tu situación. Luciano siempre pensaban en los colegas con los que compartía escenario. Que no suele pasar muy a menudo y cuando pasa, es maravilloso.

Otro momento del evento en el puerto de Aldán. / Santos Álvarez

—¿Qué recuerdos le provocan estas composiciones?

El reecontrarse con la sobrina-nieta de Pavarotti fue muy emocinante. Nos conocimos de niñas a pesar de que cada una hemos ido por distintos caminos. Sabíamos la felicidad con la que ellos interpretan estas piezas, en el caso de Pavarotti las napolitanas y con mi madre las zarzuelas o las obras de Puccini. Es hacer un homenaje a nuestras familias y a dos grandes artistas que han dado mucho para la ópera y la música.

—Con iniciativas como este concierto en Aldán, organizado por la Diputación de Pontevedra, ¿cree que se logra que la ópera deje de ser «para la élite» y se acerque al público en general?

Hace tiempo que esto ya no es así gracias a que los abonos de temporada de los teatros. Mi madre me contaba que en los años 60, la gente iba a las Ramblas de Barcelona a ver como iba vestida la gente a la ópera. Afortunadamente, esto ya ha terminado. Hay precios diferentes que permiten acceder a más público al teatro y al cine. Además, también están las redes sociales, que tanto ayudan como molestan. Yo si ahora cometo un gallo, se entera todo el planeta (ríe). Pero los jóvenes tienen más accesibilidad para estudiar diferentes versiones. Ellos serán los que continúen cuando nosotros ya no estemos.