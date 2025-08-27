La Mancomunidad tiene que aprobar la ordenanza fiscal antes de fin de año

Sin anunciarla y disfrazada de reunión de trabajo, hubo reunión ayer de la junta de gobierno de la Mancomunidade de O Morrazo, con la presencia de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y la de Moaña, Leticia Santos (BNG), además del concejal de Facenda del Concello de Bueu, Xosé Leal, así como varios concejales del gobierno, acompañados del interventor y secretaria del entre supramunicipal.

La presidenta de la Mancomunidade de O Morrazo, que por turno le toca a la regidora de Cangas, Araceli Gestido, señalaba ayer que en encuentro obedece a avanza en la tramitación del nuevo contrato conjunto de recogida de basura, con el objetivo de mejorar cuanto antes la calidad de un servicio esencial para los vecinos.

Afirma que el nuevo contrato permitirá modernizar y reforzar la recogida de basura, avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y dar una respuesta una demanda ciudadana urgente.

En trámite también está no solo el nuevo contrato, sino también la elaboración de una nueva ordenanza fiscal, que ya es seguro que elevará la tasa que tienen que pagar los usuarios, entre otras cosas por el aumento de los costes, que por imperativo legal el servicio no puede ser deficitario y la subida de la tasa de Sogama. Lo lógico es que tanto el nuevo contrato como la ordenanza fiscal estén terminadas antes de fin de año, sobre todo la ordenanza, porque para que entre en vigor tiene que estar aprobada antes de que finalice el año, como todas las ordenanzas del Concello de Cangas. Hay que tener en cuenta que la tasa de Sogama pasa de 93 euros a 108, que de las 28.000 toneladas de basura que se recogen en O Morrazo, 23.000 son trasladas a la planta de Sogama, en el municipio de Cerceda.

Respecto al nuevo contrato, cabe recordar que se habló de que podría salir a concurso por cerca de 4 millones de euros y por un plazo de 5 años. Este plazo se establece porque la intención de la junta de gobierno de la Mancomunidade de O Morrazo es la de municipalizar después del servicio, algo que unos alcaldes quieren más que otros.

Así que habrá que esperar a nuevas reuniones de trabajo para ofrecer más claridad sobre lo que pretende la Mancomunidade de Morrazo, tanto en lo que se refiere al nuevo contrato como a la ordenanza fiscal.