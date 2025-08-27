Federico Ribas y las estampas de la represión en Bueu

Maruja Mallo, Rómulo Gallegos, Johan Carballeira, José Suárez, Gonzalo Torrente Ballester, Alberto Fernández «Mezquita» y Federico Ribas. Artistas y personajes vinculados a la cultura con una profunda relación con Bueu en los años previos a la Guerra Civil. El núcleo de lo que el escritor bueués y presidente del Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo, denomina como Grupo de Bueu. Uno de ellos será el protagonista de la charla y publicación que hoy cierra en el Centro Social do Mar a las 20.30 horas las jornadas «Ollándonos no espello do tempo», del Colectivo O Mar por Diante: «Federico Ribas Montenegro: O home que quedou sen tempo».

Ribas está considerado como uno de los grandes publicistas españoles de la primera mitad del siglo XX y es el autor del catálogo promocional de la entonces nueva fábrica de Massó en Bueu (en 1924), así como de los contenidos publicitarios de la marca hasta 1936. Incluyendo el famoso logo de la sardina entrando por la llave con la que se abrían las latas de conserva de Massó. En esta nueva publicación de Xaime Toxo y O Mar por Diante –editada por el Concello de Bueu– el autor analiza la trayectoria de Ribas, su vinculación con Bueu –a pesar de haber nacido en Vigo en 1890 en entrevistas de la época se refería a la localidad de O Morrazo como «mi pueblo»– y dedica una parte del trabajo a las conocidas como «Estampas de la represión en Bueu». Seis dibujos qu e nada tienen que ver con su obra anterior y en los que es fácil vislumbrar la influencia de Castelao y de las crónicas que Maruja Mallo escribió para La Vanguardia bajo el título «Relato veraz de la realidad de Galicia». Artículos publicados en 1938 desde el exilio en Buenos Aires, donde coincidió y trabajó con Federico Ribas. El último de esos artículos, publicado un día como el de ayer pero del año 1938, se titulaba «Los mártires» y Maruja Mallo cita a tres personas de Bueu: el carpintero de ribera José de la Torre; el alcalde, escritor y periodista José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira»; y al industrial Didio Riobó.

Portada diseñada por Federico Ribas para FARO DE VIGO con motivo del 1º de Mayo de 1928. / Fdv

Xaime Toxo explica que evidentemente influido por esos sucesos Federico Ribas traza «un tapiz arrepiante de debuxos de carácter naturalista, case con vocación –por suposto de testemuña– mais tamén, poderíamos afirmar de documento fotográfico». Ribas deja atrás el fino humor de su obra anterior y ejerce, como define Toxo, de «forense fotográfico» para mostrar «en trazos perfectamente perfilados cales son os compoñentes do terror, o medo, a persecución, o abuso e a ignominia».

El primero de esos dibujos tiene como título «Galicia quedou sen mariñeiros», con un hombre con los pies atados al que el mar deposita en la orilla. Una playa que probablemente sea la de Agrelo-Portomaior «porque o perfil dos montes do horizonte son doadamente recoñecibles». En el dorso de ese estampa Ribas añade: «O mar galego non quere homes que mataron os feixistas».

El dibujo titulado "Galicia quedou sen mariñeiros". En el reverso el artista escribió: «O mar galego non quere homes que mataron os feixistas». / Federico Ribas

La segunda de las estampas está claramente dedicada a José de la Torre. Una mujer vestida con ropas negros junto a su hijo pequeño junto a la proa de un barco cuya construcción quedó interrumpida. El título es «Quen vai facer os barcos agora?» y en el dorso Federico Ribas escribe: «El hijo de José de la Torre carpintero de ribera: -Entón se mataron a paiciño que facía as lanchas e mataron ós mariñeiros qu’iban nelas xa non comeremos máis peixe miña naiciña».

La estampa titulada «Quen vai facer os barcos agora?». En el dorso Ribas escribió el siguiente texto: «El hijo de José de la Torre carpintero de ribera: -Entón se mataron a paiciño que facía as lanchas e mataron ós mariñeiros qu’iban nelas xa non comeremos máis peixe miña naiciña». / Federico Ribas

El tercero de los dibujos de esta serie es una especie de juego de sombras: un hombre detenido, con las manos atadas ante una sombra de un guardia civil armado y amenazante. Una estampa que solo tiene título: «Negra sombra», como el poema de Rosalía de Castro.

La tercera estampa, simplemente titulada «Negra sombra», como el poema de Rosalía de Castro. / Federico Ribas

La siguiente estampa vuelve a estar situada en un centro de detención, con un paramilitar uniformado, pistola en el cinturón y la cruz de Santiago en el uniforme. A su lado un niño asustado con su perro. El título es «O cabaleiro de San Yago» y el texto al dorso refleja la crueldad de la represión: «Teño fame, teño fame... Pois vai comer á teu pai que fai unha hora que é fiambre».

El dibujo titulado «O cabaleiro de San Yago», con el texto al dorso que refleja la crueldad de la represión: «Teño fame, teño fame... Pois vai comer á teu pai que fai unha hora que é fiambre». / Federico Ribas

El quinto dibujo representa a una mujer a la que un soldado moro de las tropas regulares de Franco se dispone a violar. El título es «Mandaron a Galicia a mouros para sustituir os homes asesinados» y al dorso el texto «Los moros en Galicia. El moro-mucha lluvia. Mucha lluvia. Pero muchas cristianas buenas».

La quinta estampa, titulada «Mandaron a Galicia a mouros para sustituir os homes asesinados», acompañada del texto «Los moros en Galicia. El moro-mucha lluvia. Mucha lluvia. Pero muchas cristianas buenas» / Federico Ribas

La serie de «As seis estampas da represión en Bueu» se cierra con un dibujo en el que un primer plano aparece un hombre con camisa blanca y al que acaban de ejecutar con un disparo en el corazón y otro en la cabeza.

La sexta estampa, titulada «Com’este morreron moitos». El texto al dorso: «Los de ¡Arriba a España! -¡Ese ya no volverá a pedir aumento de jornal!» / Federico Ribas

En la parte superior dos guardas armados, con un camión en el que hay más hombres armados. El título es «Com’este morreron moitos». Y el texto al dorso: «Los de ¡Arriba a España! -¡Ese ya no volverá a pedir aumento de jornal!».

La presentación de hoy coincide con el aniversario del artículo «Los mártires» de Maruja Mallo. Tristemente mañana se celebra otro fatídico aniversario: el de los conocidos como «Mártires de Anguieiro», once hombres asesinados en Cangas por los falangistas y cuyos cuerpos fondearon en la ría.