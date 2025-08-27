Erin azota las playas de Bueu, con tres banderas rojas y tres rescates a bañistas

Los restos de Erin, el primer gran huracán de la temporada en el oceáno Atlántico, se dejaron sentir ayer en todo el litoral de Galicia. Y en algunas zonas más que en otras, en función del viento y de la orientación de la costa. En Bueu fue necesario izar la bandera roja en las playas de Lapamán, Lagos y Portomaior, donde el oleaje hacía peligroso bañarse. Los socorristas tuvieron que extremar las labores de vigilancia y tuvieron que auxiliar y rescatar a tres personas: dos en Lapamán y otra en Portomaior.

MeteoGalicia tenía ayer activado el nivel de alerta amarillo en toda la costa de Galicia debido a los restos del huracán Erin, que se formó el 11 de agosto en el Caribe y que llegó a registrar vientos de más de 260 kilómetros/hora. El aviso para ayer apuntaba a la posibilidad de mar de fondo, con vientos del noroeste y olas de entre cuatro y cinco metros.

Los restos del huracán Erin azotan las playas de Bueu / Santos Álvarez

Bueu fue el concello de la comarca donde Erin se dejó sentir de manera más evidente. Primero entre el sector de la pesca porque la mayoría de la flota del pulpo permaneció amarrada a puerto, tal como apunta el patrón mayor José Manuel Rosas.

Y luego en las playas. La primera bandera roja se izó en Lapamán, poco antes de las 14.00 horas. El mar dejó muestras de su fuerza en este arenal de la parroquia de Cela: entre el oleaje provocado por los restos de Erin y las mareas vivas durante la madrugada del lunes al martes el mar llegó hasta el mismo puesto de socorrismo. Y además arrastró una boya de balizaje procedente de otra playa. Los socorristas tuvieron que intervenir en dos ocasiones para auxiliar a personas con dificultades. «No estaban lejos, pero tenían problemas para salir del agua», explican desde el servicio municipal.

Lucía Feijoo Viera

A primera hora de la tarde la bandera roja también se subió en Lagos, donde su «cinturón» de rocas provocaba que el mar rompiese con más fuerza. Los socorristas acudieron a las dos calas que hay a su alrededor para avisar de la situación a los bañistas.

La tercera bandera roja se izó poco después en Portomaior, donde desde mediodía ya ondeaba la amarilla que indicaba precaución. A media tarde comenzaron a formarse remolinos en la parte central y los socorristas tuvieron que intervenir para sacar a una mujer de 45 años. «Estaba consciente y orientada, se recuperó muy rápido», explican.

La previsión para hoy es que el mar de fondo vaya a menos y aunque es probable que se mantenga el oleaje lo normal es que, en el peor de los casos, no se pase de la bandera amarilla.