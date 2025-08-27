La conferencia sobre Federico Ribas de hoy en Bueu se aplaza

La charla estaba prevista para esta tarde a las 20.30 horas en el Centro Social do Mar

La anterior charla de las jornadas &quot;Ollándonos no espello do tempo&quot;, con Arturo Sánchez Cidras y Xaime Toxo.

La anterior charla de las jornadas "Ollándonos no espello do tempo", con Arturo Sánchez Cidras y Xaime Toxo. / Fdv

David García

Bueu

La charla prevista para esta tarde en el Centro Social do Mar de Bueu sobre Federico Ribas se ha aplazado debido a problemas técnicos en el propio edificio. La conferencia cerraba las jornadas "Ollándonos no espello do tempo", que organiza el Colectivo O Mar por Diante y la Concellería de Cultura. El invitado de esta tarde era el escritor y presidente del Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo, que presentaba un trabajo sobre el artista y publicista bajo el título "Federico Ribas Montenegro: O home que quedou sen tempo".

La nueva fecha de la conferencia se comunicará en los próximos días.

