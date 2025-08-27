La conferencia sobre Federico Ribas de hoy en Bueu se aplaza

La charla prevista para esta tarde en el Centro Social do Mar de Bueu sobre Federico Ribas se ha aplazado debido a problemas técnicos en el propio edificio. La conferencia cerraba las jornadas "Ollándonos no espello do tempo", que organiza el Colectivo O Mar por Diante y la Concellería de Cultura. El invitado de esta tarde era el escritor y presidente del Ateneo de Pontevedra, Xaime Toxo, que presentaba un trabajo sobre el artista y publicista bajo el título "Federico Ribas Montenegro: O home que quedou sen tempo".

La nueva fecha de la conferencia se comunicará en los próximos días.