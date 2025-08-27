Concierto cancelado de Terapia de Grupo en H4
El concierto de Terapia de Grupo, programado para mañana a las 20:00 h en el H4 de Cangas, queda suspendido debido a causas meteorológicas. Se mantiene el del grupo Llorente y Tribu, previsto para el sábado 30 de agosto a las 20:00 h. La banda versiona clásicos del pop rock y el blues de todos los tiempos. El concierto es de entrada libre.
