Comuneros de Moaña trazan rutas a pie, a caballo o en bici para vigilar incendios

A pie, a caballo, en bicicleta o en coche. La Comunidad de Montes de Moaña ha preparado una decena de itinerarios a lo largo de sus 300 hectáreas y por los montes más próximos para vigilar contra los incendios, como una medida de prevención en medio de la ola incendiaria que arrasó Ourense y el sur de Lugo y que llegó a las puertas del municipio moañés con un gran fuego de nivel 2, con peligro para las casas y personas, la semana pasada en Vilaboa.

Plano con las rutas de vigilancia por el monte de Moaña. | Fdv

La Comunidad de Montes, que preside David Faria, presentó las rutas este lunes en un acto en el local comunal y asegura que la llamada que ha realizado ha tenido muy buen efecto, con 50 voluntarios y más correos que siguen llegando. Faria sabe bien la importancia de la prevención. Él colaboró en la extinción de algunos de los fuegos de Ourense en Verín y asegura que aquello no se puede describir con palabras, «es una desgracia» .

Los comuneros de Moaña han creado una base de datos con la identidad de los voluntarios y las matrículas de los coches para que las fuerzas del orden sepan que esas personas en el monte están colaborando contra los incendios. Aunque hay predicción de lluvia para hoy y para los próximos días, que hará mitigar el peligro de incendio, Faria asegura que hay que estar preparados porque todavía quedan muchos días de calor, todo el mes de septiembre y octubre. Basta recordar los grandes incendios que asolaron Vigo en octubre de 2017: «Llevamos mucho tiempo sin llover, los incendios se agrandan y los servicios contra incendios estamos al borde del colapso». Reconoce que el paveseo, con las partículas incadescentes que se desprenden de un incendio y que el viento transporta genera fuegos secundarios a kilómetros de distancia. De hecho asegura que hojas de eucalipto ardiendo del incendio de Vilaboa volaron hasta Teis, al otro lado de la ría de Vigo.

En la reunión también dieron pautas de qué hacer en una casa ante un incendio forestal cerca, como la importancia de cerrar puertas y ventanas y humedecer los sitios sensibles con tejados de madera y paja.

La Comunidad también ha difundido por als redes el inicio de esta campaña de vigilancioa para las personas que no pudieron asistir de forma presencial. Los com,uneros ponen a disposición un documento con el plano con los diferentes itinerarios -al menos una decena- en diferentes colores, según sea para recorrer a pie, en bicicleta, a cabalo o en coche. Además incluyer un Código QR con elq ue pueden acceder directamente tanto del plano en pdf comod e las rutas creadas en la aplicación Google My Maps, en donde se visualizan los tarzados y los puntos de salida y llegada. Algunas de las rutas llegan incluso a otros montes como losd e Meira, Domaio, Santomé do Piñeiro, Cela y Cangas. Los voluntarios deben llevar chaleco reflectante distintivo y se recomienda acudir acompañado de una o varias personas. Las personas voluntarias que vean alguna situación sospechosa en el monte o algún fuego deben llamar al 085 el teléfono de Incendios de Xunta.