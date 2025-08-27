Bueu formaliza el contrato de la obra de Staffan Mörling y del pabellón
REDACCIÓN
El Concello de Bueu formalizó ayer el contrato para la obra de mejora de la calle Staffan Mörling, que sirve de acceso a los dos institutos de la localidad, y de la explanada del pabellón Pablo Herbello. El inicio de las obras es inminente y ayer mismo comenzó el traslado de maquinaria.
Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Oresa, que ofertó una rebaja de 14.000 euros y dejó el prespuesto en algo más de 46.000 euros. Está previsto que en primer lugar se acometa la mejora del entorno de la explanada del pabellón, que a continuación será asfaltada. El proyecto inicial fue modificado para incluir el repavimentado de la calle Staffan Morling y la obra forma parte de los proyectos del Plan +Provincia 2024, con financiación de la Diputación de Pontevedra.
