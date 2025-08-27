Atracciones y casetas del Cristo ocupan ya el centro de Cangas y alteran el tráfico
Hoy se completará la instalación y mañana las revisará un ingeniero técnico contratado por el Concello | El tráfico quedará prohibido en el entorno de la plaza y se reabre la Rúa Estrela
La mayoría de las atracciones y barracas del Cristo de Cangas ya ocupan su espacio en el recinto ferial, desde la rotonda de la lonja hasta la explanada de Ojea, pasando por el entorno de la plaza de abastos. La instalación comenzó ayer por la tarde, nada más recoger sus puestos los vendedores del mercadillo ambulante, que no regresarán a Cangas ni el martes ni los dos próximos viernes, ya que su espacio coincide con el de los festejos. Estos también afectan a la actividad del mercado de abastos, y la Policía Local cierra el acceso a la calle 25 de Xullo incluso para la carga y descarga de pescaderas, carniceros y fruteros, que podrán hacerlo ocupando uno de los carriles de tránsito en la fachada a la avenida de Castelao, «durante el tiempo mínimo imprescindible». Luego deben buscar donde aparcar, lejos de su lugar de trabajo.
La organización del Cristo suma 114 solicitudes para montar negocios, de las que 26 son atracciones –entre ellas un «saltamontes»–, una docena son barracas de tómbolas, tiro con escopeta o dardos y similares, alrededor de 20 para puestos de comida y rosquillas y el resto, para bisutería, juguetería y otros artículos de venta minorista. La instalación de los puestos ha cambiando de repente la fisonomía del centro de Cangas, pero la actividad de los artilugios feriales está condicionada a su supervisión por un ingeniero técnico contratado por el Concello, como adelantó la concejala de Cultura, Aurora Prieto, y confirmaron ayer la alcaldesa, Araceli Gestido, y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez. La revisión será, previsiblemente, entre hoy y mañana, apuntan desde el gobierno tripartito, porque algunas de las atracciones aún no han llegado y la idea es visitarlas cuando ya estén todas montadas.
Las mandatarias municipales supervisaron ayer por la tarde el despliegue de los feriantes en el centro urbano, donde ya se han instalado las «jaimas» de Ojea y casetas de duchas y aseos. Acompañadas por el jefe de la Policía Local, también valoraron las fórmulas para dar paso a los residentes y comerciantes del Casco Vello que tienen acceso rodado por Eduardo Vincenti, ahora peatonalizado, y acordaron concretarlo hoy.
Y mientras los aparcamientos y la circulación rodada sufrirán importantes restricciones por las Festas do Cristo –llegó a plantearse, y se descartó, habilitar la Rúa Real como alternativa al cierre de Vincenti–, el tránsito peatonal se beneficiará de la reapertura de la Rúa da Estrela, junto a la iglesia excolegiata, que está en obras desde antes de Semana Santa. Aún falta por instalar la fuente prevista en el proyecto junto a la fachada posterior, así como varios metros de losetas de piedra y algunos «retoques», pero la práctica totalidad del tramo ya está transitable y queda abierto durante las fiestas.
