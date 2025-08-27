Aldea de Arriba se asfaltará entre hoy y mañana para poder reabrir el viernes

Las obras de la calle Longán para renovar la red de saneamiento, que la empresa Construccións Vale ejecuta desde principios de agosto por encargo del Concello de Cangas, afrontan su recta final con el asfaltado de todo el tramo, de unos 180 metros lineales, entre hoy y mañana. Los técnicos dejaron en cuarentena esta opción debido a las previsiones meteorológicas adversas, pero estas han mejorado en los últimos días y no se prevén lluvias que impidan la pavimentación en caliente. Si no aparecen imprevistos, los trabajos comenzarán esta mañana y deberían rematar mañana, recuperando el viernes la circulación, aunque con la calzada sin pintar.

La concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, y la arquitecta responsable de la obra, Mª Isabel Medraño, confirmaron la actuación y dieron instrucciones a la Policía Local para señalizar y regular el tráfico en esta calle que ejerce como circunvalación del centro urbano, especialmente cuando se celebran eventos deportivos o lúdicos, como las Festas do Cristo. Operarios y maquinaria de la empresa adjudicataria procedieron en los últimos días a fresar el asfalto, habilitar rejillas en los cruces donde se acumulan pluviales y retocar alcantarillas.

El proyecto incluye también la colocación de pivotes de goma para delimitar la senda peatonal, así como el pintado de la calzada, subcontratado a otra empresa, que se realizará más adelante.