A Voz da Sanidade llama a movilizarse en solidaridad con los vecinos de O Hío

«Solidarízate coa veciñanza do Hío. Acode á concentración, ás 12 horas, diante dos Xardíns de Andrea». Es el llamamiento de la asociación A Voz da Sanidade a participar hoy en el acto a que celebran cada martes para reclamar más medios humanos y materiales en la sanidad pública, en el que recordarán el atropello sufrido e domingo por dos personas que cortaban el tráfico para reivindicar la construcción de un centro de salud en la parroquia. Los heridos, una mujer de 72 años y un hombre de 60, recibieron atención médica y se recuperan de forma satisfactoria, señalan los promotores.