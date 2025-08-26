Vecinos de Santa Marta piden «congelar» la licencia en el entorno de la capilla privada

La Asociación de Vecinos de Santa Marta no está de acuerdo a como el propietario de la capilla de del mismo nombre , en la parroquia de Darbo, está gestionando ahora el proyecto. En este sentido, el colectivo pidió al Concello de Cangas que no le concediera licencia municipal para la casa que pretende construir en la parcela en cuyo interior está la capilla, que es utilizada por los vecinos como local social y que reinvidicaron hace años como suya.

Piedras con la capilla al fondo. | Santos Alvarez

Afirman que los actuales propietarios habían acordado con los vecinos que el terreno se partiría en dos, y que una parte quedaba para la comunidad. Sin ambargo, sostienen y temen que ahora ya están pensando en otra cosa muy diferente, como es la ocupación de toda la parcela para realizar el proyecto.

En este sentido, la asociación mostró su preocupación por la situación al Concello de Cangas, que espera que no otorgue licencia municipal sin antes escucharlos (algo a l o en principio no está sujeto, slo tiene que velar que la ley se cumpla ). Pero no solo les preocupa la repartición del terreno, sino también unas piedras que se están acumulando en la finca que ocupa la capilla de Santa Marta. Temen que sea parte ya de la obra., algo que se descartó ya desde el Concello de Canas. El gobierno dejó claro que los propietarios de la capela de Santa Marta no tenían aún licencia municipal, que estaba pendiente de una tirada de cuerdas y que las piedras son de una casa que están desmontando y son acumuladas en la parcela, pero que no hay movimiento alguno de tierras para lo que necesiten algún tipo de licencia municipal.

El Concello había reservado una partida de 11.000 euros en los presupuestos de 2024 para comprar la capilla. Es cierto que no figuraba ese dinero de forma nominal, sino que el dinero para la adquisición del templo está dentro de la partida que el departamento de Urbanismo destinada a compras. Hay que tener en cuenta que Patrimonio impide tocar el muro de piedra que da al camino, por lo que por esa zona no se puede ampliar la estrecha vía actual, por lo que hay que intentarlo por la parte de arriba del camino o dar una servidumbre de paso del otro lado de la capilla. La futura vivienda tiene paso rodado, por lo que la propiedad puede construir , lo que sucede es que es demasiado angosto. El colectivo de Santa Marta pedía que el acceso a la parcela en la que se quiere edificar se realizara por la rúa Quiringosta y no atravesandola parcela en la que se encuentra el templo, ya que se considera que dicho espacio debe quedar libre para el aprovecamiento de los vecinos.

Lo cierto es que últimamente hubo bastante mutismo sobre la situación en la que se encuentra una capilla privada, que se pensaba que era vecinal, y que en medio de negociaciones entre vecinos y Concello de Cangas con el propietario fue vendida para construir una casa en la parcela donde se encuentra el templo.

De dejar una partida para comprar el templo a ser tabú

Desde que el gobierno municipal decidió incluir una partida no nominal para comprar la capilla de San Marta y así cumplir con un compromiso político, hubo un silencio incómodo y poco a poco se convirtió en algo tabú, de lo que apenas se podía hablar ni debatir, porque se temía una reacción adversa de los propietarios a los intereses de Concello y vecinos de este lugar de la parroquia de Darbo. Si que es cierto que las negociaciones, que las hubo en su momento, permitieron que lo vecinos siguiese haciendo uso del templo, donde se imparten cursillos, charlas y conferencias, entre otras actividades propias de una asociación vecinal, como es la de Santa Marta. Desde hace un par de años, los vecinos ya no tienen dudas de que el templo es privado, que no pertenece a la Iglesia, por lo dependen de los designios de la actual propiedad.