El TSXG avala el precinto de los equipos de sonido de un local de Bueu por falta de aislamiento acústico

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala en una sentencia que acaba de remitir al Concello de Bueu la decisión de precintar los equipos sonoros de un local del barrio de Banda do Río y suspender su actividad acústica. Una medida adoptada ante los problemas de aislamiento acústico del establecimiento. Este asunto se dirimió inicialmente en el Xulgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que ya había dado la razón al Concello y a una vecina que figuraba en la demanda como parte interesada.

El recurso del responsable del establecimiento -llamado Inferno- se presentó a raíz de un acuerdo adoptado por el ayuntamiento en mayo de 2023, que incoaba un expediente de restauración de la legalidad urbanística y dictaba una suspensión cautelar de la actividad acústica [la reproducción de música], con el consiguiente precinto de los equipos sonoros. El informe encargado en aquel entonces por el Concello a la empresa Virocem concluía que «las mediciones de aislamiento acústico no cumplen con los requerimientos concernientes a las exigencias de la normativa».

En otro punto de la sentencia de primera instancia se asegura que «teniendo en cuenta que el aislamiento acústico actual de la fachada es de 33 decibelios ponderados (es decir 22 decibelios ponderados por debajo de los 55 decibelios ponderados de aislamiento mínimo preceptivo), según la medición realizada, el limitador de sonido instalado a 80 decibelios ponderados no garantiza de ningún modo el cumplimiento de la normativa acústica».

Un cierre no obligado, pero inevitable: la reproducción de música es "cosustancial" al negocio de un "disco pub"

La disposición municipal no obliga a cerrar el establecimiento ni a suspender toda su actividad, sino solamente la reproducción de música. No obstante, como se trata de un local con licencia de «disco-pub» su responsable cesó la actividad porque la reproducción de música e imágenes «son consustanciales a la misma, por lo que resultaban esenciales».

Así, en el recurso presentado ante la sección segunda de la Sala do Contencioso-Administrativo del TSXG asegura que el acuerdo adoptado por el Concello «ha abocado al cierre provisional del local, con los perjuicios que ello sigue comportando al apelante quien continúa teniendo que hacer frente, no solo a una lógica pérdida de los beneficios de su explotación, sino también a los gastos de su alquiler». La apelación atacaba la decisión municipal asegurando que «ni se hallaba justificada, ni guardaba la debida proporción en atención al interés público que se dice pretendía preservar».

Una argumentación que el TSXG rechaza de plano. En primer lugar descarta que se pueda aplicar en este caso la disposición transitoria segunda del Decreto 106/2015 sobre Contaminación Acústica de Galicia, aprobado por la Xunta. El recurrente sostenía que como la licencia definitiva de actividad del local databa de febrero de 1990 esta normativa no le resultaba de aplicación. «Pero olvida la apelante que dicha Disposición transitoria solo contempla la inaplicación del artículo 11 del Decreto», no de todo el conjunto, dice la sentencia del TSXG.

El tribunal subraya que el expediente de restauración de la legalidad urbanística y el precintado de los equipos de sonido «suponen un trámite inicial», que no una resolución del procedimiento. Los magistrados argumentan que solo podría revocarse esa orden «de aparecer una certeza absoluta de la inexistencia de los incumplimientos» que la motivan.

La sentencia aprecia "motivación fáctica" para el expediente y precintado

El TSXG sostiene que a su vez también «carecería de fundamento la incoación» de un procedimiento de estas características «solo ante una mera sospecha o denuncia, sin ninguna actividad de información investigación previa que ofreciera al menos una cierta consistencia a esa denuncia o sospecha». En la sentencia que se acaba de trasladar al Concello se sostiene que sí «aparece esa motivación fáctica, tomando razón primero de las denuncias formuladas, de seguido de la actividad inspectora, incluido informe del arquitecto municipal, y por último de un informe pericial».

Acerca del debate introducido por el apelante en este recurso sobre la obligatoriedad de cumplir los requisitos de aislamiento y contaminación acústica, el TSXG concluye que en este «momento inicial del proceso administrativo» no procede su discusión.

Esta sentencia se incluyó en el orden del día de la Xunta de Goberno Local para dar cuenta de la misma. Desde el gobierno local apuntan que el responsable del establecimiento ya ha presentado en sede municipal una declaración responsable para intentar solventar las deficiencias que originaron el precintado de los equipos acústicos y este proceso judicial.