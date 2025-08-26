Dos personas heridas en una colisión en Isamil, en Moaña
La conductora de un Mini invadió el carril contrario en la PO-551
Una colisión frontolateral se saldó en la tarde de este martes con dos personas heridas. Ocurrió en la PO-551 en Isamil, en la parroquia moañesa de Meira. La conductora de un Mini, que circulaba en sentido hacia Moaña, invadió, por casuas que se investigan el carril contrario e impactó contra un Ford Focus que circulaba en sentido a Domaio.
Los dos ocupantes de este último vehículo resultaron heridos y fueron evacuados en ambulancia.
