O Cristo suma 114 peticiones de negocio en el recinto y 26 de ellas son atracciones

Hoy, martes, desde las 16.30 horas. Fecha y hora fijadas por el Concello de Cangas para que los feriantes autorizados y que cumplen todos los requisitos puedan empezar a instalar sus puestos y atracciones para las Festas do Cristo. La organización ha recibido 114 solicitudes para montar negocios, de las que 26 son atracciones –entre ellas un «saltamontes», ya que otro fue rechazado por incumplir los requisitos–, una docena son barracas de tómbolas, tiro con escopeta o dardos y similares, alrededor de 20 para puestos de comida y rosquillas y el resto, para bisutería, juguetería y otros artículos de venta minorista.

La demanda de puestos supera incluso la disponibilidad de espacio, señala la concejala de Cultura, Aurora Prieto, que pone este dato como muestra de que las Festas do Cristo despiertan más interés del que le atribuye la oposición del PP. El permiso de ocupación de superficie portuaria con destino a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas como fiestas y verbenas populares –las Festas do Cristo entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre– es de 3.420 metros cuadrados descubiertos en el puerto de Cangas, según figura en el escrito de autorización remitido por Portos de Galicia en respuesta a la petición municipal.

Furgonetas y caravanas de feriantes en la explanada de Verín (Coiro). / Santos Álvarez

Los organizadores de los festejos deberán hacer «ajustes» para dar cabida a todos los feriantes autorizados y que ya han pagado las tasas en el periodo fijado, que cerró el 15 de agosto. Prieto ya anunció que no se opondrían «se están en regla, pasan as correspondentes revisións», cumplen con la ley de espectáculos y superan los controles de un ingeniero técnico contratado por el Concello para ese fin.

Aunque el mercadillo del martes aún se podrá instalar hoy, la celebración del Cristo obliga a suspender el ambulante del viernes y también los de la semana próxima.

Prieto niega que los feriantes tengan condiciones indignas

La concejala de Cultura y responsable municipal de las Festas do Cristo, Aurora Prieto (EU), rechaza las críticas de algunos vecinos y del grupo municipal del PP por las deficientes condiciones que padecen los feriantes acampados en la explanada de las pistas de atletismo de Verín (Coiro). Asegura la edila que los feriantes no tendrían que haber llegado hasta ayer, para comenzar hoy a instalar atracciones, y si lo hicieron antes fue por decisión propia, no del Concello. Aún así, la zona designada para las caravanas cuenta con servicios básicos como agua o luz, y el sábado se trasladó también a la zona un contenedor para aguas residuales al que los feriantes deben conectarse por su cuenta, como les comunicó la Policía Local.

Alternativa de Massó

Los críticos también inciden en la falta de salubridad de ese espacio y el riesgo de incendio de los residuos vegetales amontonados en la zona, aunque el Concello ya retiró una parte y se comprometió con el resto, dicen los residentes. Prieto cree que las críticas sobre este asunto no responden a la realidad, como tampoco la opción que plantea el PP de trasladar al campo de fútbol de Massó las furgonetas y caravanas donde residen los feriantes, pues se trata de una propiedad privada y Abanca realizó hace ya varios años reformas en el cierre que obstruyen el acceso a vehículos de grandes dimensiones.