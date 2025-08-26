Los muros de cierre de los colegios de Cangas se caen
El gobierno asegura que es la inversión más importante que realizará en los CEIP del municipio
Cangas
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, acompañada por la concejala de Facenda y la de Educación, Xiana Abal y Leo Gala, respectivamente, cursaron una visita a los colegios públicos de la villa con el propósito de determinar las inversiones que hacen falta de cara al nuevo curso escolar.
Los muros de cierre de los CEIP se están convirtiendo en un verdadero problema para los Concellos. El paso del tiempo obliga a actuar para evitar desplomes masivos. En Espiñeira, en Aldán, comenzó a construirse un nuevo muro y en San Roque también se hará. El gobierno local sabe que es competencia de la Consellería de Educación, que también lo reconoce. Para en su contestación al Concello afirma que ahora mismo no puede hacer frente a estas obras.
