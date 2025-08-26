Moaña adjudica el SAF por a la misma empresa que prestaba el servicio

A falta de entrega de documentación, el Concello de Moaña adjudicó a la empresa Protección Geriátrica el Servicio de Axuda No Fogar oír el importe de 2.276.225,69 euros. Se trata de la misma empresa que ya estaban ofreciendo el servicio. La mesa de contratación consideró que era la mejoró oferta de las presentadas. Así, Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. presentaba una oferta de 2.445.550,14 y la otra empresa que participó en el concurso, Óbolo SCA de Interés Social pretendía realizar el servicio por el importe de 2.417.104,72 euros. Hay que tener en cuenta que la adjudicación se produce por dos años y permite dos prórrogas. El valor estimado del contrato, donde se incluyen los dos años y las dos prórrogas asciende a 5.592.671, 86 euros. El contrato, distribuido por anualidad supone 633.783,20 euros para 2025; 1.286.433,58 euros para 2026 y 652.700,38 para 2027.

La empresa ganadora del concurso consiguió 79 puntos; la segunda fue Óbolo con 71,27 y la tercera Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., con 63,44 puntos.

El Concello aporta con recursos propios 478.266,66 euros, que suponen un 37,73% del coste total del contrato previo total. La Xunta aportará 12 euros por hora, sumando un total de 590.400 euros. Estaba previsto que, al margen de estas ayudas, lo usuarios pagarían 150.908 euros. Hay que tener en cuenta que algunos vecinos pagan solo una parte del coste del servicio si cuentan con pensión baja o incluso lo reciben gratis en el caso de que estén en riesgo de exclusión social. Recientemente se habían contabilizado 132 usuarios en O Morrazo.

Recordar que el gobierno municipal de Moaña tuvo que superar la suspensión temporal de la licitación por un recurso que presentó una asociación gallega de empresas prestadoras de este servicio tan esencial ahora mismo.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidade Autónoma y que finalmente fue desestimado. Tampoco prosperaron las peticiones realizadas desde el sindicato CIG, que reclama varios cambios en el pliego de condiciones. Hay que destacar que el pliego incluía asumir a los 54 trabajadores, en su mayoría mujeres. Se contemplan también mejoras para los usuarios como incluir servicios como podología, fisioterapia y limpieza de choque.